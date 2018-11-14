İlhan Palut ve Hamidou Maiga, öğrencilerle buluştu

Hatayspor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Hataysporlu Defans Oyuncusu Hamidou Maiga, Antakya Erol Bilecik Konferans Salonu'nda, kombine alan Erol Bilecik M.T.A.L. Taraftar Grubu öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide öğrencilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör İlhan Palut, hedeflerinin ligi en iyi noktada bitirmek olduğunu söyledi. Palut, "Yeni bir ligde mücadele ediyoruz. Hatay'ın yıllardır beklediği bir lig. Önce bu ligde ayaklarımızın yere sağlam basması gerektiğini biliyorduk, yani bu ligde kalıcı olmamız lazımdı lige başladığımız zaman. Kalıcı olduk, lige alıştık, artık gelebileceğimiz en üst noktaya gelmenin mücadelesini vereceğiz. Şöyle söyleyeyim şuanda yedinciyiz, yedinciysek altıncı olmaya çalışacağız. Altıncıysak beşinci olmaya çalışacağız. Dördüncüysek üçüncü olmaya çalışacağız. İkinciysek birinci olmaya çalışacağız. Yani hep üstüne koymaya çalışacağız. Ama şunu söylemiyorum asla, biz birinci olacağız falan, böyle bir hedef koyup hem futbolcuların önünde hem kamuoyu üzerinde beklentiyi streste dönüştürmek istemiyorum. Ama başarabileceğimiz en üst seviyeyi yakalamak için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Sezon başında yapılan transferlerin geleceğe yönelik olduğuna vurgu yapan İlhan Palut, "Transferlerimiz iyi oyuncular ama kamuoyunun şunu bilmesi lazım, Hatayspor yapmış olduğu en az 5 transferi geleceğe yatırım amaçlı yaptı. Yani hemen bu sene fayda sağlasın diye alınmış oyuncular değil, en az 5 futbolcumuz. Bazı oyunculardan yararlanamadık. Bunun ana nedeni onların formsuz veya yetersiz olduklarından değil sahada yer alan diğer oyuncuların bir çıkış içerisinde olmasındandır" dedi.

"Sinan'ın takıma geri dönüşü daha fazla katkı sağlayacaktır"

Sinan Kurumuş'un performansı hakkında bilgiler veren Palut, Sinan'ın takıma geri dönüşüyle daha fazla katkı yapacağını söyledi. Teknik Direktör Palut, “Sinan Kurumuş bizim için değerli bir oyuncu. Geçen seneki şampiyonlukta gerçekten payı olan bir oyuncu. Bizim futbolculardan beklediğimiz tamamiyle şu, iyi oynar, kötü oynar, gol atar, gol atmaz, defans oyuncusu hata yapar, hata yapmaz ama şunu görmemiz lazım kenardan baktığımız zaman elinden gelen her şeyi yaptığını görmemiz lazım. Terinin son damlasına kadar mücadele ettiğini görmemiz lazım. Bunun dışında yeni transfer olsun, yıldız olsun yada daha önceden 30 tane gol atmış olsun bizim için hiçbir değeri yok. Takımı için savaştığını mücadele ettiğini görmemiz gerekiyor. Sinan'da bu noktalarda yazıldığı gibi bir konsantrasyon kaybı oluştu. Yönetimimiz kadro dışı olmasını tayin etmişti. Ama şuanda iyi çalışıyor. Tabii ki vermiş olduğu aradan dolayı tam ritminde değil, o da bu milli maç arasında eksiklerini giderip takıma daha fazla katkı sağlayacaktır” dedi.

“Diallo bizim için son derece değerli bir futbolcu”

Orta sahada sergilediği futbol ile kısa sürede taraftarın sevgisini kazanan Sadio Diallo'nun yaşadığı sakatlığın yavaş yavaş geçtiğini ifade eden Teknik Direktör Palut, Altay maçı öncesi takımla beraber çalışması halinde deneyimli orta saha oyuncusundan yararlanmak istediğini söyledi. Palut, “Bu hafta sonuna kadarki gelişimine bakacağız. Altay maçı haftası takımla beraber çalışmaya başlarsa ondan faydalanmayı düşünüyoruz. Tabi çok kritik bir sakatlık geçirdi. Acele ettirip tekrar 3-4 haftalık bir süreç yaşamak istemiyoruz. Ama hazır görürsek ve sakatlığı geçer fiziksel durumu yerinde olursa oynatabileceğimiz en fazla sürede Diallo'yu oynatmak istiyoruz, çünkü bizim için son derece değerli bir oyuncu” dedi.

Söyleşinin ardından İlhan Palut ve Sadio Diallo taraftarların formalarını imzalayarak, hatıra fotoğrafı çektirdiler.