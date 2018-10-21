İlk kurşunun 100. yılında Off-Road Şenliği

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, mili mücadelede ilk kurşunun sıkılışının 100. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında 3. Off-Road Şenliği düzenlendi.

Dörtyol ilçesinde belediye tarafından mili mücadelede ilk kurşunun sıkılışının 100. yıl dönümünü etkinlikleri kapsamında özel olarak hazırlanan parkurda off-road yarışçıları birincilik için mücadele etti. Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, yaptığı konuşmada milli mücadelede işgalci düşman güçlerine karşı ilk kurşunun Dörtyol ilçesinde 19 Aralık 1918 yılında sıkılışının 100. yılı kutlamalarının startını 3. Off-Road Şenliği ile verdiklerini belirterek, “İlk kurşun Kuvayı Milliye hareketinin ilk başkaldırış hareketi, ilk özgürlük hareketi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş aşamasında ve öncesinde güney cephesindeki ilk işgalcilere karşı bir direniş ortaya koyan Dörtyollu hemşehrilerimiz tarafından Karakese Mahallemizde düşmana karşı ilk kurşun Kara Mehmet Çavuş tarafından sıkılmıştır. İlçemizde başlayan bu direniş ülkemizin dört bir yanına yayılarak Cumhuriyetimizin bağımsızlık mücadelesinin fitilini ateşlemiştir” dedi.

Başkan Toksoy'un startını verdiği yarışlara katılan pilotlar zorlu arazide mücadele ettiler. Vatandaşlar yarışlara yoğun ilgi gösterdiler. Gün boyu süren ve zaman zaman görsel şölene dönen yarışlarda dereceye giren kulüplere ve pilotlara kupaları törenle verildi.