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İnşaatın 5. katından düşen işçi öldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir inşaatın 5.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir inşaatın 5. katından düşen işçi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi PTT Caddesi üzerindeki bir inşatta çalışan Özer Dadük (34) dengesini kaybederek toprak zemine düştü. 2 çocuk babası inşaat işçisi, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis ve savcının yaptığı incelemenin ardından Özer Dadük'ün cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olay yerine gelen inşaat işçisinin yakınları fenalık geçirdi.

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