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İnşaattan düşen Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Hatay’da bir inşaatın dış cephesinde sıva yaparken dengesini kaybeden Suriyeli işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Hatay'da bir inşaatın dış cephesinde sıva yaparken dengesini kaybeden Suriyeli işçi, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.


Olay, merkez ilçe Antakya'nın Saraykent Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın çatı katının dış cephesinde sıva çalışması yapan ve hiçbir önlem almayan işçi inşaattan düştü. Üzerinden kimlik çıkmayan, beraberinde çalışan iş arkadaşlarından alınan bilgi doğrultusunda Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed adlı işçi, 112 acil sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.


Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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