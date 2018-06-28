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28 Haziran 2018 13:24

İntihar etmek isteyen kadını vatandaş kurtardı

Hatay’da Asi Nehri korkuluklarında intihara kalkışan genç kadın, çevredeki bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

İntihar etmek isteyen kadını vatandaş kurtardı

28 Haziran 2018 13:24


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya’dan geçen Asi Nehri korkuluklarına çıkan Merve O. isimli kadın, intihar girişiminde bulundu. Kadını fark eden vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri bir süre sohbet edip kadını ikna etmeye çalıştı. Sürekli ağladığı görülen ve sorulara cevap vermeyen kadının nehre atlama riskine karşı önlem alınırken, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri hazır bekledi.


Konuşma esnasında kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan bir vatandaş kadını yakalayarak korkuluklardan çıkardı. Polislerin yardımıyla intiharı engelleyen vatandaş çevredekiler tarafından alkışlandı. İfadesi alınmak üzere polis karakoluna götürülen Merve O’nun hangi sebepten dolayı intihar etmek istediği konusunda bir açıklama yapılmadı.




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