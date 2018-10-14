İpek dokumacılığı Koza Evi'nde yaşatılıyor

Hatay'da ipekböcekçiliği yetiştiriciliği ve ipek dokuma, Defne Belediyesi tarafından açılan Koza Evi'nde yaşatılıyor.

1950'li yıllarda Defne'de yaygın olan ancak son yıllarda unutulmaya yüz tutan ipekböcekçiliği mesleğini yeniden canlandırmak amacıyla Defne Belediyesi tarafından kurulan Defne Koza Evi, her yıl yaklaşık 40 kursiyere ipekböcekçiliğini ve ipek dokumayı öğreterek istihdam sağlıyor. Yıllar önce kaybolmaya yüz tutmuş sarı koza Defne Koza Evi'nde ipeğe dönüşüyor.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, ipekböcekçiliğini ve ipek dokumayı yeniden canlandırmak amacıyla 2015'de Defne Koza Evi'ni açtıklarını belirterek, “Koza Evi'ni kurarkenki amacımız eskiden bu bölgede çokça bilinen, halkımızın belli kesiminin geçimini sağladığı, çokta iyi bildiği ipekböcekçiliği mesleğini tekrar canlandırmak. Yani unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biriydi. Bu mesleği tekrar canlandıralım, tekrar insanlarımıza öğretelim, bu meslek ölmesin, dileyen vatandaşımız bu mesleği icra etsin para kazansın diye bir amaçla yola çıktık. Çok güzel işler yapıldı, güzel başarı yakalandı. 3 senedir her yıl yaklaşık 20-40 kursiyerimiz hem ipekböceği yetiştiriciliğini hem de ipek dokumayı öğreniyor” dedi.

İşin iki safhadan oluştuğunu, en çok ipek şalların rağbet gördüğünü söyleyen Başkan Yaman, “Bu işin iki safhası var; önce ipekböceği yetiştiriciliği kısmı. Yumurtadan kozaya kadar olan dönemi, ondan sonraki kısımda o kozadan iplik üretilip, o ipliklerle saf, ham ipek ürünler elde etmek. Burada en çok talep gören ürün ipek şallar, burada da çok sıkça o yapılıyor. Burada üretilen şalların gerçekten ham, saf ipek olduğundan emin olduğu için çok rağbet görüyor” dedi.

Yaman, usta öğretici Tülay Genç'in çok değerli olan sarı kozayı bulduğunu ifade ederek, “Hocamız, Hatay sarısı dediğimiz kaybolmaya yüz tutmuş kozayı ortaya çıkardı. Normalde kozalar beyaz olur. Sarı koza burada tekrar üretildi. Tohumunu diğer üreticilere de verecek kadar çoğaltmayı hedefliyoruz. Çünkü bu kaybolmaması gereken bir değerdir” dedi.

Koza Evi sorumlusu ve usta öğretici Tülay Genç ise, ipekböceği yetiştiriciliğini nisan-mayıs aylarında yaptıklarını, dikkatli bir şekilde yetiştirmeye çalıştıklarını vurgulayarak, “Yaklaşık 4 yıldan beri Fulya Genç Kadıoğlu ile birlikte eğitmenlik yapıp, buradaki eğitimi yumurtadan başlayarak şala kadar olan eğitimini veriyoruz ve öğrencilerimize istihdam oluşturmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Unutulmaya yüz tutmuş meslek olduğu için insanlarımıza anlatmak, yaşatmak keyif veriyor bize. Biz burada ipekböcek yetiştiriciliğini nisan-mayıs aylarında yapıyoruz ve bütün yaprakları tek tek yıkayarak böceklerimizi veriyoruz. Çünkü böceklerimiz kokudan, parfümden ölen böceklerimiz olduğu için çok dikkatli bir şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. İki hedefimiz var Başkanımızla ve Fulya hocamız ile birlikte. Bir sarı kozayı üretmek, yaygınlaştırmak ve Hatayımıza kazandırmak. İkincisi ipekçiliği yaygınlaştırmak. Kadınlarımıza istihdam oluşturmak istiyoruz. Bunda biz yaş sınırı koymuyoruz, bayan, erkek ayrımı yapmıyoruz. Bu işi yaşatmak, öğretmek ve insanlarımıza ipekçiliği sevdirmek istiyoruz. Çünkü 1950'li yıllarda Defne'de ipekçilik çok fazla yaygındı. Şimdi tezgah sesini duymak, kadınlarımızın 45 günde iyi para kazanmalarını istiyoruz” dedi.