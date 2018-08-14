İrem Çapar başarılarına devam ediyor

Tekirdağ Şarköy’de düzenlenen uluslararası Muay Thai dünya şampiyonlarının yer aldığı programda karşılaştığı İranlı sporcu Malihe Mardi’yi 3 rauntta üstün gelerek yenen sporcu İrem Çapar, büyük gurur yaşattı.

Seyircilerin keyifle izledikleri mücadelede sergilediği performansla herkesin takdirini toplayan İrem Çapar, galibiyet sevincini Aslanyürek Spor Kulübü’nün hocaları Cemal ve Zehra Dağlıoğlu ile paylaşırken salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Çok iyi hazırlandığı maçta İranlı şampiyon rakibi Malihe Mardi’yi rahat yendiğini ifade eden İrem Çapar, kendisini destekleyenlere ve hocalarına teşekkür etti.

Şampiyon sporcuların bu karşılaşmada zorlanacağını düşündüklerini belirten Aslanyürek Spor Kulübü Başkanı ve Milli Antrenör Cemal Dağlıoğlu, “Disiplinli çalışmalarının neticesinde zorlanmadan müsabakayı kazandık. Başarılı sporcumuz İrem Çapar’a, bu zor süreçte destekçimiz olan eşim antrenör Zehra Dağlıoğlu’na ve organizatör Erkan Varol’a teşekkür ederim” dedi.