İşaret diliyle "dokumacılığı" öğreniyorlar

Antakya İşitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan, Kalkınma Bakanlığı, Hatay Valiliği ve Sodes destekli projede işitme engelli kadınlara yöresel el dokuması öğretiliyor. Kurs sayesinde yöresel bez dokuma eğitimi alan işitme engelli kadınlar, hem meslek öğreniyorlar hem de bütçelerine katkı sağlıyorlar. Kalkınma Bakanlığı, Hatay Valiliği ve SODES işbirliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında kursiyerler toplam 6 ay eğitim alacak.

Projenin koordinatörlüğünü Antakya işitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Kamil Şenses yürütüyor. Gülabi Baklacı tarafından eğitim verilen 16 işitme engelli kursiyer şuana kadar yaptıkları ürünleri ziyaretçilere sergiliyor.

Antakya işitme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Kamil Şenses, amaçlarının Hatay’da ipek dokuma sektörünü geliştirmek, kadın istihdamını ve gelir seviyesini arttırmak olduğunu ifade ederek, “16 işitme engellinin katıldığı kursumuz yaklaşık 4 aydır devam ediyor, 2 ay sonra sona erecek" dedi.

Başkan Şenses, kursa katılanlara günlük 20 lira ücret aldığını da sözlerine ekledi.

Kursiyer Eğitmeni Gülabi Baklacı ise kursiyerlerin dokuma sanatını en ince ayrıntıları ile öğrenerek meslek sahibi olacaklarını belirterek, "Kursiyerlerimize kilim dokuma, şal, peştamal ve panço dokumaları işaret yolu ile öğretiyoruz. Kurs bitimine kadar toplamda 700 parça ürün üretmeyi hedeflemekteyiz. Kursun sonunda sergi yapılıp neler başarıldığını göstermemizin ardından ürünleri öğrencilere dağıtacağız” diye konuştu.