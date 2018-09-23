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İskenderun - Adana maçından gol sesi çıkmadı

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5.

Grubunda sezonun ilk maçı olan İskenderun Belediye Spor ile Adana Kiremithane Spor'un zorlu puan mücadelesinden gol sesi çıkmadı.


Şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan ev sahibi İskenderun Belediye Spor'un cezalı olmasından dolayı müsabaka Erzin Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Stadı'nda oynandı.


Kahramanmaraş bölgesi hakemlerinden Yusuf Cengiz Gök, Yunus Yıldız ile Halime Uzungüngör'ün yönettiği müsabakanın ilk yarısında İskenderun Belediye Spor ve Adana Kiremithane Spor birbirlerine üstünlük sağlamak için yoğun çaba sarf etti ancak ilk yarıda gol sesi çıkmadı.


Aşırı derecede sıcak altında oynanan müsabakanın ikinci yarısı da kıyasıya mücadeleye sahne oldu. İskenderun ve Adana'dan gelen yaklaşık 500 taraftarın izlediği mücadelede taraftarlar takımlarını son ana kadar destekledi. İki takımında 90 dakikalık yoğun mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.


Sert ve çekişmeli geçen karşılaşmada İskenderun Belediye Spor'dan Ömer Faruk Kartal, Adana Kiremithane Spor'dan ise Şafak Sarı ile Muhittin Tümbül sarı kart gördü.

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