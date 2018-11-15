İskenderun Adana yolunda piknik tüpleri yola savruldu

Piknik tüplerinin yola savrulduğu yerde araç olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, İskenderun Adana karayolunda limanın B kapısı civarında piknik tüpü yüklü kamyonun seyir halindeyken kasasının arka kapağı açıldı. Kapağın açılması sonucu onlarca piknik tüpü yola saçıldı. Tüplerin yola savrulduğunu fark eden kamyon şoförü aracı hemen durdurarak etrafa saçılan tüpleri toplamaya başladı. Bu sırada yolun bir şeridinde trafik dururken şans eseri kazanın yaşanmadığı olayda tüpler kısa sürede toplandı.

Tüplerin kamyondan etrafa saçıldığı anlarda yakın mesafede araç olmaması olası bir faciayı önledi.