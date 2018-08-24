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24 Ağustos 2018 11:10

İskenderun Belediye Spor hazırlıklarını Nevşehir’de sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden İskenderun Belediye Spor, yeni sezon öncesinde 2.

İskenderun Belediye Spor hazırlıklarını Nevşehir’de sürdürüyor

24 Ağustos 2018 11:10

etap kamp çalışmalarını Nevşehir Ürgüp’te sürdürüyor.


Teknik Direktör Mehmet Kurt, yardımcıları Zeyni Özdemir ile Kenan Kurt nezaretinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere günde çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren turuncu mavili ekip futbolcularının hırslı çalışmaları dikkat çekiyor.


"Çok çalışan formayı kapar" diyen İskenderun Belediye Spor Teknik Direktörü Mehmet Kurt, sık sık futbolcularla bir araya gelerek oyuncularına, "Camiamız sizlerden başarı bekliyor. Kamp kadromuzda bulunan tüm futbolcular bizim yanımızda eşit değerdedir. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam. Çok çalışan Turuncu Mavili formayı kapar. Bunan için çok çalışmanız gerekmektedir" diye uyarılarda bulundu.


İskenderun Belediye Spor, 2. Etap kamp çalışmaları esnasında Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Silopi Belediye Spor, Ladik Spor ve Tekirdağ Spor takımlarıyla hazırlık karşılaşmaları yapacağı belirtildi.




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