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07 Ağustos 2018 09:20

İskenderun Belediye Spor taraftarlarıyla buluştu

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) Hatay’ı temsil eden İskenderun Belediye Spor, yeni sezon öncesinde taraftarlarıyla buluştu.

İskenderun Belediye Spor taraftarlarıyla buluştu

07 Ağustos 2018 09:20


Karayılan Mahallesindeki Belediye Spor tesislerinde ilk idmanını yaparak taraftarlarıyla buluşan İskenderun Belediye Spor’un Teknik Direktörü Mehmet Kurt futbolcularla kısa bir toplantı yaparak ligin önemini belirtti.


Yardımcıları Zeyni Özdemir, Kenan Kurt ile birlikte bu yıl İskenderun Belediye Spor’un 3. Lig hedefiyle çalışmalara hız verdiklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Kurt, “Eski ve yeni transferlerimizin kısa bir zaman olmasına rağmen bir birleriyle kaynaşmaları bizleri de sevindirdi. Bu lig çok zorlu bir lig bunu biliyoruz, futbolcularımız da bu bilinçte. İnşallah sezon sonunda bu takım 3. Lig’de olacak” diye konuştu.


Ligin yeni ekiplerinden biri olduklarını belirten İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman ise, "İmkanlarımız dahilinde iyi bir kadro kurduğumuza inanıyoruz. Bölgemiz Spor sevenlerin desteğiyle ligi en iyi yerde bitirmeyi hedeflemekteyiz. Bizlere her türlü desteği veren İskenderun Belediye Başkanımız Seyfi Dingil’e, belediye meclis üyelerimize, belediyemiz daire müdürlerine ve diğer emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.


Turuncu Mavili ekip İskenderun Belediye Spor’un ikinci etap kamp çalışmalarını 23 Ağustos Perşembe gününden itibaren Nevşehir’de sürdürecek. İskenderun Belediye Spor kamp esnasında 4 hazırlık maçı yapacak.




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