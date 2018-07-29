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29 Temmuz 2018 10:02

İskenderun Belediye Spor’da hedef 3. Lig

Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden İskenderun Belediye Spor’un Teknik Direktörü Mehmet Kurt, genç ve koşan bir takımla yola çıktıklarını, herkesin izleyeceği bir takım oluşturduklarını belirtti.

İskenderun Belediye Spor’da hedef 3. Lig

29 Temmuz 2018 10:02


Bölgesel Amatör Liginde (BAL) mücadele eden Güney temsilcisi turuncu-mavili kulüp İskenderun Belediye Spor’un Teknik Direktör Mehmet Kurt ve yardımcısı Zeyni Özdemir ile birlikte yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu. Genç ve koşan bir ekiple yola çıktıklarını belirten turuncu-mavili ekibin Teknik Direktörü Mehmet Kurt, "Gelen talepler üzerine büyük çoğunluğunu memleket çocuklarından oluşan bir ekip kurduk. Tek amacımız herkesin zevkle izleyeceği ve çok koşan bir ekip oluşturmaktı. Yaptığımız transferlerden verim alacağımıza inanıyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle de hedeflediğimiz noktaya ulaşmayı arzu ediyoruz" dedi.


Transfer çalışmalarıyla ilgili bir açıklamada bulunan İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman ise, "Teknik heyetimizin verdiği raporlar doğrultusuna son günlerde 5 futbolcuyla da her konuda anlaştık. Bunların isimlerini Ağustos aynının ilk günlerinde yapacağımız toplantının ardından açıklayacağız. Takımımız 5 Ağustos tarihinden sonra yeni sezon hazırlıklarına başlayacak" dedi.




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