Grubunda mücadele eden İskenderun Belediye Spor’un yeni sezon kamp çalışmaları Nevşehir Ürgüp’te devam ediyor.

Turuncu mavili ekip İskenderun Belediye Sporlu futbolcular, Ürgüp Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürlüğü tesislerinde yaptıkları idmana 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı açarak sahaya çıktı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlardan uzun süre alkış aldı. Futbolcular, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okumalarının ardından şehit ve gazileri minnetle andılar.

Antrenmanı kulüp başkanı Levent Duman ile 2. başkan Muhsin Cerrahoğlu’da izledi.