Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 08:00

İskenderun Belediye Spor’lu futbolculardan bayraklı Zafer Bayramı kutlaması

Bölgesel Amatör Ligi 5.

İskenderun Belediye Spor’lu futbolculardan bayraklı Zafer Bayramı kutlaması

31 Ağustos 2018 08:00

Grubunda mücadele eden İskenderun Belediye Spor’un yeni sezon kamp çalışmaları Nevşehir Ürgüp’te devam ediyor.


Turuncu mavili ekip İskenderun Belediye Sporlu futbolcular, Ürgüp Gençlik Hizmetleri ve İlçe Müdürlüğü tesislerinde yaptıkları idmana 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dev Türk bayrağı açarak sahaya çıktı. Antrenmanı izlemeye gelen taraftarlardan uzun süre alkış aldı. Futbolcular, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal marşı okumalarının ardından şehit ve gazileri minnetle andılar.


Antrenmanı kulüp başkanı Levent Duman ile 2. başkan Muhsin Cerrahoğlu’da izledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç