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23 Aralık 2017 18:52

İskenderun Belediyesi kursiyerleri sergi açtı

İskenderun Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İskenderun Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle meslek ve sanat alanında çeşitli branşlarda düzenlenen kurslara katılan kursiyerler kentteki bir alışveriş merkezinde sergi açtı.

İskenderun Belediyesi kursiyerleri sergi açtı

23 Aralık 2017 18:52


Açılışa, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve eşi Feray Dingil, AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Ayhan Bodur, daire müdürleri, vatandaşlar ve kursiyerler katıldı. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve Eşi Feray Dingil’in açılış kurdelesini kestiği sergide, tahta boyamadan, nakışa, dantelden takı tasarımına kadar pek çok üründe, kursiyerler el becerilerini, emeklerini ve alın terlerini vatandaşlar ile buluşturdu.


Açılan kurslar sonunda kursiyerlerin birbirinden güzel eserler ortaya çıkardığını söyleyen Başkan Seyfi Dingil, “Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle çeşitli branşlarda verdiğimiz kurslara katılan kursiyerlerimiz el emeği göz nuruyla, büyük emek vererek hazırladıkları ürünleri sergilemenin hazzını yaşıyorlar bugün. Hem meslek sahibi oldukları, hem de aile bütçesine katkı sundukları bu sergide bizler de onların mutluluğuna ortak olmanın keyfini yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.” dedi.


Konuşmasının ardından davetlilerle birlikte sergiyi gezen Başkan Seyfi Dingil ve eşi Feray Dingil, bayanları tek tek tebrik ederken, kadınlara destek olmak amacıyla beğendikleri ürünleri de satın alarak kursiyerlere destek oldular.




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