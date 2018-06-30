İskenderun Belediyesi Yaz Spor Okulları başladı

Birçok spor dalında 47 profesyonel eğitmen gözetiminde, yaklaşık 3 bin öğrenci İskenderun Belediyesi yaz spor okullarında ücretsiz olarak eğitim görecek.

Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yaz spor okullarını her yıl düzenlediklerini, çocukların sağlığı ve gelişimi için bu tür faaliyetlere önem verdiklerini belirtti.

Bu yapılan hizmetin öncelikle çocukların sağlığına ve gelişimine faydalı sonra ise ailelere faydalı olan bir faaliyet olduğunu belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “İskenderun bir spor akademisi kurmayı hedefliyoruz. Neden bir Altınordu olmayalım. Tüm dallarda çocuklarımızın gelişimi için bu tür etkinliklere büyük önem veriyoruz. Çocuklarımız Allah nasip ederse yarın iyi bir sporcu olduğunda herkese faydalı bir birey olacak” dedi.

Başkan Seyfi Dingil sözlerini şöyle sürdürdü;

“Özellikle yaz aylarında Belediyemizin desteğiyle açtığımız ücretsiz yaz spor okullarına ilgi her geçen gün giderek artmaktadır. Bu öğrenci aileleri ile bizleri mutlu etmektedir. Gelen yoğun talep üzerine 47 olan kurs hocası sayısını 80’e çıkartacağız. Ben hocalarımıza ve ailelerimize çok teşekkür ediyorum.”

İskenderun Belediyesi Spor Koordinatörü Levent Erköse, yapılan kurlar hakkında öğrence ve velilerine bilgi verdi.

Yapılan konuşmaların ardından yaz spor okullarının açılışı gerçekleştirildi. Ardından Başkan Seyfi Dingil, sporcular ve ailelerle tek tek ilgilenerek başarılar diledi.

İskenderun Belediyesi Yaz Spor Kursları’nda, judo, futbol, voleybol, basketbol, tenis, paten, tekvando, bayan futbol, yüzme, jimnastik, boks ve modern dans eğitimleri verilecek.