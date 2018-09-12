İskenderun Belediyesi yeni asfalt plenti tesisi kuruyor

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ve AK Parti İskenderun İlçe Başkanı Bestami Bilgili ile birlikte Modern Evlerin üst kısmında bulunan taş ocakları bölgesinde İskenderun Belediyesi tarafından kurulumu başlatılan asfalt plenti tesisinde incelemelerde bulundu.

Kısa bir süre sonra faaliyete girecek olan asfalt şantiyesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “Bugün bizim için mutlu bir gün. Yeniden yapılanan bir İskenderun için asfalt ihtiyacı hat safhadaydı. Bu durumu yıl içerisinde yaptığımız ihaleler ile çözemiyorduk. Çünkü yıl içinde ikinci kez ihale yapma imkanı mümkün değil. HATSU, Telekom, TEDAŞ ve benzeri kurumların yeni yapılmış asfaltları bir süre sonra belli bir nedenle kazarak tadilat yapmaları yollarda büyük bir sıkıntı oluşturuyordu. Bugün burada olmamızın nedeni artık İskenderun'un yeni bir asfalt şantiyesi kuruluyor olması. Bundan sonra 5/1 fiyatına asfalt imal edeceğiz. Plent ikinci el bir makine olmasına rağmen çok yeni, hatta bunun kırma taşını da biz buradaki taş ocakları ile anlaştık ücretsiz alacağız. Saatte 120 ton asfalt üretimi yapacağız. Toz olayı yok. Mazot yerine sıkıştırılmış gaz kullanacağız. Yakıt fiyatı düşecek. Kızgın yağ tankı içinde. Bugün aynı şantiyenin sıfır maliyeti 3 - 4 milyon Euro iken biz 1.3 milyon liraya hizmete sokacağız. İskenderun'da yaz, kış hava müsaade ettiği sürece asfalt çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz” dedi.

Yapılan çalışmaların önemine değinen AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ise, “Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve kıymetli çalışma arkadaşlarına, belediyemizin teknik personeline ve işin yüklenicisi olan firma yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerçekten proje çok hızlı ilerliyor. Proje yakın zamanda tahmin ediyorum tam kapasite ile hizmete girmiş olacak. Bizler gelecek için çalışıyoruz. İskenderun'un birçok sorununa da el atacağız. Tüm kurumlarımız ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışıp halkımıza en iyi hizmeti vermenin gayreti içerisinde olacağız. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.