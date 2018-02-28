İskenderun Belediyesi’nde 18 çifte toplu nikah

İskenderun Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen ve Nikah Memuru Şermin Vural’ın kıydığı nikah törenine 18 çift ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş ile vatandaşlar katıldı.

Tüm masrafların belediye tarafından karşılandığı törenle resmi nikaha kavuşan çiftlere Belediye tarafından verilen kahve fincan takımını Başkan Yardımcısı Öztaş, mutluluklar dileyerek takdim etti.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in tüm çiftlere selamını ve mutluluklar dilediğini aktaran Başkan Yardımcısı Öztaş, vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her konuda yanlarında olduklarını dile getirerek, bu nikah törenin de düşüncelerinin bir parçası olduğunu söyledi.

18 çiftin resmi nikah ile evliliğe adım attıklarını belirten Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, “Bu çiftlerin arasında ilk defa evlenenlerin yanı sıra dini nikahla yaşayanlar da vardı. Resmi nikahı özellikle kadın haklarını korumak adına önemli görüyoruz. Resmi nikah çok önemli” dedi.

Toplu nikah töreninde nikahlanan Üveys ve Gizem çifti yakında bir bebekleri olacaklarını, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sunan belediyeye teşekkür ettiler.

Bir çocuklarının olduğunu nikah yapamadıklarını, belediyenin sağlamış olduğu toplu nikah töreni ile nikahlandıklarını ifade eden Mustafa ve Özlem İşle çifti de, çok mutlu olduklarını herkese çok teşekkür ettiklerini söylediler.