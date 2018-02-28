Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 15:36

İskenderun Belediyesi’nde 18 çifte toplu nikah

Hatay’ın İskenderun ilçe Belediyesi tarafından 18 çift için toplu nikah töreni gerçekleştirildi.

İskenderun Belediyesi’nde 18 çifte toplu nikah

28 Şubat 2018 15:36


İskenderun Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen ve Nikah Memuru Şermin Vural’ın kıydığı nikah törenine 18 çift ve ailelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Halim Öztaş ile vatandaşlar katıldı.


Tüm masrafların belediye tarafından karşılandığı törenle resmi nikaha kavuşan çiftlere Belediye tarafından verilen kahve fincan takımını Başkan Yardımcısı Öztaş, mutluluklar dileyerek takdim etti.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in tüm çiftlere selamını ve mutluluklar dilediğini aktaran Başkan Yardımcısı Öztaş, vatandaşların doğumundan ölümüne kadar her konuda yanlarında olduklarını dile getirerek, bu nikah törenin de düşüncelerinin bir parçası olduğunu söyledi.


18 çiftin resmi nikah ile evliliğe adım attıklarını belirten Başkan Yardımcısı Halim Öztaş, “Bu çiftlerin arasında ilk defa evlenenlerin yanı sıra dini nikahla yaşayanlar da vardı. Resmi nikahı özellikle kadın haklarını korumak adına önemli görüyoruz. Resmi nikah çok önemli” dedi.


Toplu nikah töreninde nikahlanan Üveys ve Gizem çifti yakında bir bebekleri olacaklarını, çok heyecanlı ve mutlu olduklarını belirterek, bu imkanı sunan belediyeye teşekkür ettiler.


Bir çocuklarının olduğunu nikah yapamadıklarını, belediyenin sağlamış olduğu toplu nikah töreni ile nikahlandıklarını ifade eden Mustafa ve Özlem İşle çifti de, çok mutlu olduklarını herkese çok teşekkür ettiklerini söylediler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    17°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç