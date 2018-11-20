İskenderun Belediyesi'nden feyezan köprü ve çevresine asfalt

Hatay'ın İskenderun ilçesinde feyezan kanalı üzerinde bulunan köprü ve çevresi belediye tarafından asfaltlanarak halkın hizmetine sunuldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Ekipler farklı noktalarda yolların bakım ve onarımı gerçekleştiriyor. Bu bölgede de inşa edilen köprü ve çevresinde ekiplerimiz ulaşımı rahatlatma adına sıcak asfalt çalışması yaptı. Köprü ve çevresindeki asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yaya ve araç trafiğine açıldı" dedi.

Kent genelinde birçok yeni alternatif yol çalışması yaptıklarını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Belediye olarak tüm mahallerde özellikle vatandaşlarımızdan gelen talep önerileri doğrultusunda sıkıntılara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.