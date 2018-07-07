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07 Temmuz 2018 15:42

İskenderun Belediyesi’nden hastaneye ücretsiz ulaşım hizmeti

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi, hastaneye ücretsiz ulaşım hizmeti gerçekleştiriyor.

İskenderun Belediyesi’nden hastaneye ücretsiz ulaşım hizmeti

07 Temmuz 2018 15:42

Ücretsiz hastane ulaşımında özellikle yaşlı ve hasta vatandaşların rahat bir şekilde hastaneye gidip gelmeleri sağlanıyor.


İskenderun Belediyesi olarak ilçede bulunan iki hastane arasında ücretsiz ulaşım hizmeti başlattıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, “İki hastane arasında özellikle yaşlı ve hasta vatandaşlarımızın zorluk çektiğini fark ettik. Bizde halkımızın rahatı ve huzuru için böyle bir projeyi gerçekleştirdik. Hizmete başlattığımız ücretsiz otobüs seferleri vatandaşlardan büyük ilgi ve alaka görüyor. Ücretsiz verilen otobüs seferleri SSK Hastanesi’nden Devlet Hastanesi’ne karşılıklı seferler yapıyor. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.


Ücretsiz ulaşım hizmetine yoğun ilgi gösterilirken, projenin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen vatandaşlar, “İskenderun Belediyemizin yapmış olduğu bu uygulamadan çok memnunuz. Bu proje bizim için çok iyi oldu. Bu hizmeti hayata geçirenlerden Allah razı olsun” diye konuştular.




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