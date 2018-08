İskenderun Belediyesi’nden ücretsiz internet

Aynı anda yüzlerce kişinin internete girebileceği Wi-Fi internet hizmeti İskenderun sahil bandında 5 ayrı noktada hizmete girdi.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sistem kurulumu tamamlanan metro hızlı internetin ücretsiz olarak halkın kullanımına açıldığını belirtti.

Hedeflerinin ‘Akıllı Kent’ kapsamında halkın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, “Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Bu amaç doğrultusunda ilk etapta 5 ayrı sosyal alanda ücretsiz Wi-Fi hizmetimiz devrede. İlçelerimizi de kapsayacak uygulamada farklı noktalarda ücretsiz Wi-Fi hizmetini hayata geçirmeye devam edeceğiz. İskenderun’umuzun birçok yerinde daha montaj çalışmalarımız devam edecek” dedi.

İskenderun’da ilk kez gerçekleştirilen ücretsiz sistemine nasıl girileceğini anlatan Başkan Seyfi Dingil, “İskenderun sahil bandında cep telefonlarından, tabletlerden kesintisiz ve ücretsiz Wi-Fi sistemi sayesinde güvenli internet hizmetine TC no ve doğum tarihini girerek ulaşılabiliyor. İskenderun 1, 3 ve 5 nolu sosyal tesisleri, Down Cafe, Anıt Alanı, iskele ile bu alanların tüm civarında bulunan ücretsiz Metro Hızlı Wi-Fi hizmetini vatandaşlarımız, günün her anı rahatlıkla kullanabilecek. Ücretsiz Wi-Fi uygulamasının İskenderunlu hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.