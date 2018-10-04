İskenderun Belediyesi'nden ‘usulsüz fiyat artışı' denetimi

İskenderun Belediyesi zabıta ekipleri, döviz kurlarındaki hareketlilik bahanesiyle bazı ürünlerin fiyatlarında artış yapılarak ‘haksız kazanç' elde edilmesini engellemek amacıyla denetim yapıyor.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'in talimatı üzerine zabıta ekipleri, market, bakkal ve toptancılarda ruhsat, son zamanlarda fiyat dalgalanmalarına ve tarihi geçmiş ürünleri kontrol ediyor.

Son fiyat değişikliğinin ne zaman yapıldığını öğrenmeye çalıştıklarını bununla ilgili haksız bir ticari uygulama olup olmadığını kontrol ettiklerini ifade eden İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, "Yerli üretim logolarının konulup konulmadığını kontrol ediyoruz. Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'ndeki son değişiklikle döviz kuruna bağlı olarak fiyat artışı yapılmaması gerektiğini iş yerlerine bildiriyoruz. Bunlarla ilgili hem denetim yapmak ve hem de bilgi vermek üzere denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.

Tüketici haklarının korunması amacıyla denetimler yaptıklarını belirten İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, "Titiz davranan ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmayan işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz, marketlerdeki ürün etiketlerini de denetliyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırıyor. Reyon fiyatıyla kasa fiyatının farklı çıkması durumunda tespit tutanağı tutularak, emre aykırı davranıştan dolayı cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekiplerimiz, kent sakinlerinin zarara uğramaması için tüm ilçedeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olmaları ve şikayetlerini belediyemize yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.