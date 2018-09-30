İskenderun Belediyespor evinde 3 puanı kaptı

Grubunda ligin ikinci maçında İskenderun Belediyespor, 7 Mart Kadirli Spor'u 5-3 yenerek puanını 4'e çıkardı.

İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda oynanan maçı Hüseyin Ertaş, Soner Özçelik ve Yeter Karaçalı yönetti. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ev sahibi İskenderun Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde oynadığı 7 Mart Kadirli Spor maçında, oynadığı futbol ve skorla taraftarlarını mutlu etti.

İskenderun Belediye Spor'un gollerini, dk. 40-85 Mustafa Yıldız, dk.17 Cabbar Çelik, dk. 25 İbrahima Dıallo ve 74'te Samed Aytekin atarken, 7 Mart Kadirli Spor'un gollerini ise dk. 44 Koray Kılavuz, dk. 56 Ulaşcan Özdemir ve dk. 83'te ise Seyit Mehmet kaydetti.

7 Mart Kadirli Demir Sporlu Kayhan Kılavuz 75'te, İskenderun Belediye Sporlu Erdan Onaylı ise 81. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

İskenderun Belediye Spor bu sonuçla puanını 4'e çıkarttı. Taraftarlarında yoğun destek verdiği karşılaşmayı İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Belediye Spor Kulüp Başkanı Levent Duman ve meclis üyelerinin yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcıları Halim Öztaş, MHP İskenderun ilçe Başkanı Turan Bozkurt birlikte izledi.

Karşılaşma sonunda bir açıklama yapan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, takımın mücadelesinden ve skordan memnun olduklarını belirterek, sezon sonunda şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyledi.