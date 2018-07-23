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23 Temmuz 2018 17:27

İskenderun Belediyesporlu boksör Türkiye ikincisi oldu

Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası’nda İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı Türkiye ikincisi oldu.

İskenderun Belediyesporlu boksör Türkiye ikincisi oldu

23 Temmuz 2018 17:27


Türkiye Boks Federasyonu 2018 yılı faaliyet programında yer alan ve Türkiye Boks Federasyonu tarafından Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.


Müsabakalara katılan İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı 63 kiloda rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Ancak finalde rakibine kaybeden Onaylı, Türkiye ikincisi oldu.


Antrenör Hasan Erdener, müsabakaların son derece başarılı geçtiğini belirterek, “Şampiyonaya 45 ilden 413 sporcu katıldı. 63 kiloda boksörümüz Baran Onaylı şampiyonayı Türkiye ikincisi olarak tamamladı. Bu gurur tüm İskenderun’un tüm Hatay’ın” şeklinde konuştu.


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’de Türkiye ikincisi olan İskenderun Belediye Spor Kulübü Boksörü Baran Onaylı ve antrenörlerini telefonla arayarak tebrik etti.




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