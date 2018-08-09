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09 Ağustos 2018 08:05

İskenderun Denizciler Mahallesi’ne spor kompleksi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Denizciler Mahallesi’ne yapılmakta olan Spor Kompleksi’nin inşaat çalışmaları devam ediyor.

İskenderun Denizciler Mahallesi’ne spor kompleksi

09 Ağustos 2018 08:05


Denizciler Mahallesi’ne yapılmakta olan spor kompleksi inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Seyfi Dingil, spora ve sporcuya önem verdiklerini ve tesisin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağlayacağı bir tesis olacağını söyledi.


Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Her mahalleye eşit hizmet götürdük ve götürmeye de devam ediyoruz. Yapımı devam eden spor kompleksimizde incelemelerde bulunduk. İçerisinde futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve halı saha olacak. Bölgedeki büyük bir eksikliği de gidermiş oluyoruz. İlçemize yeni ve modern spor tesisleri kazandırmayı amaçlıyor, vatandaşların sağlık açısından önemli ölçüde fayda sağlayacağı bir tesis yapıyoruz. İnsanlarımızı spor yapmaya teşvik eden projelere imza atıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında spor tesisimiz halkımızın hizmetine açılacak” diye konuştu.




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