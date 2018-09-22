İskenderun Kent Parka ilk harç kondu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 53 bin metrekarelik Karayolları eski arazisi üzerinde belediye tarafından yaptırılan ‘Kent Parkı'nın temeline ilk harç törenle atıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, toplamda 60 bin metrekarelik alanda yaptırılan Kent Parkı, 100 gün sonra hizmete açılmasını planladıklarını söyledi.

Başkan Seyfi Dingil, İskenderun Kent Park'ta, botanik bahçeleri, kafeterya, yazlık sinema, spor tesisleri, amfi tiyatro, kay kay pisti, kermes alanı, engelli parkı, biyolojik gölet ve sosyal alanlarının yer alacağını belirtti.

İskenderun'un tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Bulunduğumuz bu arazi bir süre karayolları tarafından kullanıldıktan sonra yıllarca atıl bir vaziyette durdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın İskenderun'a ziyaretleri sırasında buraya bir park yapmak istediğimizi arz ettik. Kendileri de bu araziyi İskenderun halkına hediye etti. İskenderun halkının heyecanla beklediği karayolları arazisine park yapımı için yüklenici firmaya yer tahsisi gerçekleştirilmesinin ardından bugünde ilk harcını döküyoruz. Heyecanlıyız ve mutluyuz. Büyük mücadeleler sonucu eski karayollarını arazisini kent parkı olarak halkımıza kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Allah'ın izniyle projemiz tam 100 günde tamamlanarak halkımızın hizmetine açılacaktır. İskenderun halkını çok güzel günler bekliyor. El ele gönül gönül'e vererek, çok güzel hizmetleri kentimize buluşturmaya devam edeceğiz. Bu araziyi İskenderun halkına hediye eden sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim derdimiz ve sevdamız olanca gücümüzle, vatandaşımıza hizmet etmektir. İskenderun'umuzu daha yaşanabilir, daha modern bir hale getirmektir” diye konuştu.

İskenderun'un çok fazla yeşil alanı olmadığını ve yıllar sonra böyle bir şeye kavuşacağını belirten CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, “Burası bu taş binaların arasındaki İskenderun'un akciğeridir. Çok güzel bir proje var. Bu projeye küçük çocukların da çok istediği disneyland parkını da ilave ederseniz küçük çocukları da çok mutlu edersiniz. İskenderun için Hatay için AK Parti, CHP, MHP yok dedik Hatay'a ne yapılacaksa hep birlikte yapacağız diye söz verdik. Bu projeden dolayı emeği geçen herkesi kutluyor ve teşekkür ediyorum” dedi.

İskenderun'un, İskenderunlulara yakışır bir hizmete daha kavuştuğunu söyleyen AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, "Bu çalışmadan ve verdiği emekten dolayı belediye başkanımız Seyfi Dingil'e teşekkür ediyorum. Bir rekreasyon alanı bütün bölge halkına hitap edebilecek, güzel bir ‘Kent Park'ın oluşumu için duyarlılık gösteren STK'lara da hassaten teşekkür ediyorum. Elbette teşekkürün en büyüğünü İskenderun'un kent merkezindeki bu vaha alanını İskenderun'umuzu ziyaret eder etmez, görür görmez farkına varan ve hakikaten siyasetin ustası olduğu gibi yerel yönetimlerin de üstadı olan Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez daha canı gönülden İskenderunlular olarak teşekkür ediyoruz. İnşallah bütün AK Belediyecilik pratiklerinde olduğu gibi İskenderun'umuzda da yeşile rekreasyon alanlarına ve parklara verdiğimiz önemi, önümüzdeki dönemlerde de daha da büyüterek göstereceğiz. Hatay ve İskenderun'umuzda AK belediyelerin yönettiği her yerleşkede, yıkılan her betonun yerine Allah'ın izniyle yeşil inşa etmeye devam edeceğiz. Bunu da buradan sizler gelip yakamıza yapışanız diye ilan ediyorum" dedi.

İskenderun'a hizmet ve yeşil parkların yakıştığını ifade eden AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise, “Bu güzel eseri kazandıran belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. İskenderun dünyanın en önemli jeopolitik konumunda bir şehir, bizler insanı yaşat ki Devlet yaşasın diyen bir partiyiz. İnsana önem verdiğimiz kadar yeşile önem veren bir partiyiz. Bunun en canlı örneği bu çalışmalardır” diye konuştu.

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu ise, bir hizmetin yapılması kadar sahiplenilmesinin de önemli olduğunu vurguladı. Türkoğlu, belediye başkanı Seyfi Dingil'in buranın yapılması için çok çaba sarf ettiğine şahit olduğunu ifade ederek çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Coğrafyalar ağaçlarla yeşillikle, insan beyninin ise kitap okumakla şenlendiğini belirten Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, hoşgörü diyarı Hatay'ın gerçekten hizmete layık bir şehir olduğunu ve bu konuda milletvekilleri, belediye başkanlarının çaba sarf ettiklerini ifade ederek, kent parkının 100 gün içinde tamamlanacağını yine o günde hep birlikte açılışının gerçekleştirileceğini söyledi.

Hürriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan toplamda 60 bin metrekarelik alanda yaptırılan ve 100 gün sonra hizmete açılması planlanan İskenderun Kent Parkı'nın ilk temeli protokol üyeleri tarafından atıldı.

Törene, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, CHP Hatay Milletvekilleri Suzan Şahin, İsmet Tokdemir, Hatay Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Arsuz Kaymakamı Musa Sarı, AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Belen Belediye Başkanı Adnan Vurucu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Payas Belediye Başkan Bekir Altan, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, İlçe Jandarma Komutanı Ferit Gül, AK Parti İskenderun ilçe Başkanı Bestami Bilgili, STK temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.