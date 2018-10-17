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İskenderun Körfezi'ni toz bulutu kapladı

Suriye üzerinden Hatay’a taşınan toz bulutu İskenderun’da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Suriye üzerinden Hatay'a taşınan toz bulutu İskenderun'da günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman etkisini arttıran toz bulutları, görüş mesafesinin de düşmesine neden oldu. İskenderun Körfezi'ndeki gemilerin de toz bulutu içerisinde kaybolduğu gözlendi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi. Toz bulutunun lodos ile kente ulaştığı ve beklenen yağış ile birlikte etkisini kaybedeceği belirtildi.

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