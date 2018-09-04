İskenderun Körfezi’nin hayalet gemisi satıldı

Üzerinde çok fazla sayıda haciz olduğu kaydedilen 33 bin grostonluk gemi, İskenderun Körfezi’ne 10 Temmuz 2013 tarihinde Mısır’ın Port Said limanından gelmiş, şirket alacaklarına istinaden başlatılan haciz işlemleri neticesi bağlatılmıştı. Gerçekleştirilen haciz işlemi sonrası 37 kişilik gemi mürettebatının terk ettiği “Aqua Hercules” adlı gemi kaderiyle baş başa kalıp, ’hayalet gemi’ adını almıştı.

Uzun zamandır körfez açıklarında sürüklenen, kimi zaman sahile yakınlaşan, kimi zaman uzaklaşan Herkules Roro/yolcu gemisi İskenderun Adliyesi’nde yapılan ve beş firmanın katıldığı açık arttırmada devlet adına Med Marine adlı şirket tarafından 20 milyon liraya alıcı buldu. 10 milyon 126 lira ile satışa sunulan gemi 320 yolcu, 185 tır ve 62 soğutuculu araç taşıma kapasitesine sahip.

Gemiyi ihaleyle satın alan Med Marine firmasının avukatı Mehmet Debboğlu, kaderine terk edilen geminin MV Ulla Gemisi gibi ikinci bir vaka yaşanmadan satılmasından memnun olduklarını söyledi.