İskenderun kurtuluş bayramını kutladı

yıldönümü törenle kutlandı.

İskenderun Anıt alanında düzenlenen Kurtuluş bayramı töreninde İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay ve İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil çelenk sundular.

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Şanlı Türk Ordusu’nun İskenderun’a girişinin 80’inci yıldönümünü gururla, coşkuyla, sevinçle ve geleceğe duyulan güvenle kutladıklarını söyledi.

Başkan Seyfi Dingil, 5 Temmuz 1938 tarihinin İskenderun’un emperyalist işgalden kurtuluşunun ve Hatay Halkı’nın Kuva-i Milli ruhuyla başlattığı haklı ve onurlu Hatay davasını zaferle sonuçlandırdığı tarihsel sürecin önemli bir aşaması olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Albay Şükrü Kanadlı komutasındaki ordumuz Fransız işgali altındaki İskenderun’a 5 Temmuz 1938’de girmiş, bir kurtuluş sevinci ve coşkusu yaratarak Hatay davasını beklenen ve özlenen çözümüne büyük ölçüde yaklaştırmıştır. İskenderun Halkı’nın gücünü ortaya koyduğu 5 Temmuz günü cesaretin, azmin, iradenin ve kahramanlığın timsali ve tarihi belgesi olmuştur. O gün umudunu ve özgüvenini tazeleyen halkımız varoluş iradesini kıracak hiçbir gücün olmadığını tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Bugün de hep birlikte milletçe gelecek hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlerken devraldığımız değerli mirası aynı yüksek ruh ve bilinçle koruyor birlik ve beraberliğimiz içinde yaşama beraberliğimizi devam ettiriyoruz. Değerli hemşerilerim; İskenderun sevginin, kardeşliğin ve hoşgörünün hâkim olduğu Türkiye’nin en güzel kentlerinden birisidir. Bizler bugün bu güzel vatanda Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu vatandaşları olarak yaşamaktan gururluyuz. İskenderun ekonomik gelişmişlik seviyesiyle, sanayisiyle, limanıyla ve stratejik önemi ile Ortadoğu’da, bölgede ve dünyada bugün daha çok fark edilen bir kenttir. İskenderun; sürekli büyüyen, gelişen, sosyal ve ekonomik bir potansiyele sahiptir. İskenderun’da yaşamak bir ayrıcalıktır. İskenderun’u çağdaş ve modern bir kent olarak altyapısıyla üst yapısıyla sosyal ve kültürel yaşamıyla daha ileri bir düzeye yükseltmek ve geleceğe hazırlamak bizler için tarihi bir görev ve sorumluluktur. İskenderun için bilimsel yaklaşımla ve ileri teknolojinin sağladığı olanaklarla çalışıyoruz. Her adımda İskenderun’un bugününü ve geleceğini öngören projeler hazırlamakta ve hayata geçirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra hepimiz birlikte çocuklarımıza yaşamaktan mutluluk duyacakları güzel bir İskenderun’u hazırlamakla mükellefiz. İskenderun’u geliştirmek sürekli ileriye götürmek, aynı zamanda 5 Temmuz 1938’de bize özgürlüğü getirenlere ve Hatay davasını başarıyla sonuçlandıran büyüklerimize karşıda vicdani bir sorumluluğumuzdur. İskenderun’a hizmet etmek bizim için büyük bir onurdur. Belediye meclis üyelerimiz ve bütün belediye çalışanlarımızla birlikte her zaman İskenderun’u ve İskenderun halkının hizmetinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kurtuluş Bayramımızın 80’inci yıl dönümünde bizi esaretten ve işgalden kurtaran bu güzel memlekete Türkiye Cumhuriyeti’nin onurlu yurttaşları olarak yaşama imkânı veren başta Hatay davasına sahip çıkan büyük önder, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman Türk ordusunu ve bütün yaşamını Hatay davasına adayan büyüklerimizi şükranla anıyoruz.”

Yapılan konuşmanın ardından törenler, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’in ‘Şeref Defteri’ni imzalaması ile sona erdi. İskenderun Kurtuluş Bayramı etkinlikleri kapsamında 14.00 – 17.00 saatleri arasında Modern Savaş Gemisi ile İskenderun Deniz Müzesi halkın ziyaretine açılacak.

Törene İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, Garnizon Komutanı ve 39.Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, İskenderun Deniz Üs Komutanı Kurmay Albay Aykar Tekin, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının ilçe müdürleri, askeri personel, emniyet teşkilatı mensupları, siyasi parti teşkilatları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.