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08 Mayıs 2018 16:03

İskenderun Limanı’nda tır yandı

İskenderun Limanı sahasında bulunan bir tır yandı.

İskenderun Limanı’nda tır yandı

08 Mayıs 2018 16:03


Edinilen bilgilere göre, LimakPort İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği sahasında 31 KNA 05 plakalı tır bir anda alev aldı. Liman sahası içerisinde panik yaşanırken, olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan tır kısa sürede söndürüldü.


Kimliği öğrenilemeyen tır sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangından sonra araç kullanılamaz hale geldi.


Tır yangınıyla ilgili İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza memurları tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.




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