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09 Eylül 2017 14:31

İskenderun Sahil Cami’ye peyzaj düzenlemesi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kaba inşaatını tamamlanan ve Budapeşte’de bir caminin model alındığı Sahil Cami önündeki meydanda peyzaj düzenlemesine başlandı.

İskenderun Sahil Cami’ye peyzaj düzenlemesi

09 Eylül 2017 14:31


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Park Bahçe Müdürlüğü tarafından Sahil Camii önünde bulunan meydanda başlatılan çiçeklendirme, yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını yerinde inceledi.


Sahil Camii önünde bulunan birçok caddeyi birbirine bağlayan kavşakta, deforme olmuş yapıların kaldırıldığını belirten Başkan Seyfi Dingil, “Sahil Cami meydanında şimdi yeni bir peyzaj çalışması yapıyoruz. Ekiplerimiz bu bölgeyi daha da güzelleştirecek. Çim, çiçek, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesinin ardından çalışmalar en kısa zamanda tamamlanmış olacak” dedi.


Şehrin birçok yerinde tamamlanmış ve devam eden peyzaj çalışmalarında kent estetiğine uygun yapıldığını ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Ekiplerimiz çevreye uyumlu, kaliteli, kente renk katacak çalışmalar yapılıyor. İskenderun’umuzun caddeleri, meydanları, kavşakları, yeşil alanları, süs havuzları, açık alanları, oturma alanları ve görselliği ile modern bir görünüme kavuşturma gayretindeyiz” diye konuştu.




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