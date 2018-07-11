İskenderun sahilinde çocuklara iki yeni park

İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından sahil bandında, eski Doğumevi karşısına ve 3 Nolu sosyal tesis civarına iki yeni park yapıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yeni nesil oyun parkları oluşturmaya başladıklarını belirterek, kente yeşil alan ve parklar kazandırmaya devam edeceklerini, amaçlarının halka en iyi hizmeti vermek olduğunu söyledi. Seyfi Dingil, “Çocukların fiziksel eğitimine katkı sağlayacak, ailelerin çocuklarına oynarken çok fazla uzak olmayacakları, ailelerle çocukların iç içe olmasına imkan sağlayacak düzenlemelerin yer aldığı oyun gruplarını buradaki parkımızın projesinde ele aldık. Şehir genelinde ihtiyaç önceliğine göre tespit edilen bölgelerde yürütülen park yapım çalışmalarında, öncelik olarak çocukların sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları oluşturmanın çabası içerisindeyiz. Çocuklarımıza ve ailelerimize hayırlı olsun. Bu arada yetişkinlerin kullanabileceği fitness alanları, basketbol sahaları, bank ve kamelyaların yapımına devam ediyoruz” diye konuştu.