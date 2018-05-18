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18 Mayıs 2018 11:22

İskenderun sahiline Mimar Sinan Parkı yapılacak

Hatay’ın İskenderun ilçesinde İskenderun Belediyesi ile Mimarlar Odası’nın işbirliğiyle sahile Mimar Sinan Parkı yapılacak.

İskenderun sahiline Mimar Sinan Parkı yapılacak

18 Mayıs 2018 11:22


Yapılacak anıt park alanı hakkında teknik bilgiler veren Mimarlar Odası Başkanı Koray Tanın, “Bir süredir Belediye Başkanımız Seyfi Dingil ile bu konuyu görüşüyoruz. Belediye başkanımız mimarlık tarihimizin ve hatta dünya mimarlık tarihinin en önemli şahsiyetlerinden olan Mimar Sinan’ın büstünün ve parkının yapılması ile ilgili talebimizi olumlu karşıladı. Projemiz hazır. Yer tespiti yapıldı. Şehrimize hayırlı olsun. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.


İskenderun sahiline yapılacak Mimar Sinan Parkı hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise, “Mimarlar odamızın bu teklifini olumlu karşıladık. Belediye olarak bizlerde yer tespiti yaptık. Sahilde bulunan Fransız Mezalimi Anıtı’nın hemen arkasında bulunan alana Mimar Sinan Parkı yapımı için gerekli çalışmaları başlattık. Şimdi belirlenecek bir tarihte açılış töreni yapılacak. Dünya yapı sanatının şüphesiz en büyük ustası ve baş mimarımız Mimar Sinan adına yapılacak olan anıt parkta her yıl çeşitli etkinliler yapılacak. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.


Yapılan konuşmaların ardından yapılacak anıt park ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.




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