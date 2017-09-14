İskenderun yeni balık semt pazarı açılıyor

Çay Mahallesi 5 Temmuz Caddesi üzerinde yapılan İskenderun Belediyesi Balık Semt Pazarı’nda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Seyfi Dingil, pazara taşınan esnaflarla sohbet etti. Başkan Seyfi Dingil yaptığı açıklamada, balık semt pazarının eksikliklerinin tamamlanarak açılışa hazır hale getirildiğini söyledi.

Modern görünümü ve hijyenik yapısıyla vatandaşların, daha kolay deniz ürünlerine ulaşabileceğini belirten Başkan Seyfi Dingil, “İskenderun bir deniz kenti. Kentimizde balıkçılık sektöründe birçok esnafımız faaliyet gösteriyor. Son olarak yapılan balık semt pazarında esnaflarımız daha temiz daha hijyenik bir ortamda hizmet verecek. Çarşı merkezine yakın bir noktada açılan balık pazarına vatandaşlarımız kolay bir şekilde ulaşabilecek. 18 Eylül Pazartesi günü saat 13.00’da yapacağımız açılışa tüm halkımız davetlidir” dedi.

Balık pazarının şehir merkezine gelmesinden dolayı esnafın da çok mutlu olduğunu ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Balık pazarında günlük balıklar satışa sunulmakta. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve besin değeri yüksek olan balık yemelerini öneriyoruz. Artık vatandaşlarımız daha kolay bir şekilde balık pazarına ulaşabiliyor. Bu yönde çok olumlu tepkiler alıyoruz. Yeni yerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Yeni balık av sezonunun da esnafımıza bereketli geçmesini diliyorum“ diye konuştu.