İskenderun zabıtası dilencilere göz açtırmıyor

Vatandaşların ihbarını değerlendiren zabıta ekipleri farklı mahallelerde evleri tek tek gezerek dilencilik yapan şahısları yakaladı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, özellikle ramazan ayında dini ve manevi duyguları istismar ederek dilenenlere vatandaşların bu konuda duyarlı olmalarını ve dilencilere para vermemelerini söyledi.

Ramazan ayında halkın dini duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik denetimlerine aralıksız devam eden İskenderun Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine farklı mahallelerde evleri ve apartman dairelerini tek tek gezerek dilencilik yapan şahısları yakaladı.

Zabıta ekipleri ayrıca ramazan ayında kent merkezine başka illerden geldikleri belirlenen kentte bulunan cami, trafik ışıkları ve caddelerde çoğunluğu kadınlardan oluşan, küçük yaştaki çocukları ve bebekleri kullanarak vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek dilenen dilencilere yönelik denetimlerini de sıklaştırdı.

Denetimler kapsamında vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar eden dilenciler dilendikleri yerden dilendikleri malzemeler ile birlikte alınarak, zabıta müdürlüğüne götürülerek yasalar çerçevesinde gerekli işlemler yapıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirterek, “Zabıta ekiplerimiz dilencilere yönelik denetimlerini kararlılıkla devam ettirecek. Özellikle ramazan ayında dini ve manevi duyguları istismar ederek dilenenlere vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olmalı ve dilencilere para vermemelidir. Çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, halkımızın merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir” dedi.