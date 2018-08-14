Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 09:40

İskenderun Zabıtasından bayram öncesi denetim

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi gıda denetim ekipleri, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmeleri için denetimlerini arttırdı.

İskenderun Zabıtasından bayram öncesi denetim

14 Ağustos 2018 09:40


İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşabilmesi adına Kurban Bayramının yaklaşması nedeniyle ilçede faaliyette bulunan pastane, tatlı ve unlu mamul işletmelerinde gıda hijyeni ve diğer konularda denetimler yaptı.


Belirli aralıklarla denetimlerini sürdürdüklerini belirten Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, şehir genelinde genel hijyen şartlarının yanı sıra, iş yerlerinin ruhsat kontrolleri, ürünlerin satış şartlarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığını kontrol ettiklerini belirtti.


Aksoy, halkın sağlığına zarar veren ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uygulandığını, herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda vatandaşların 444 1939 numaralı telefonları aramaları uyarısında bulundu.


Vatandaşların sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirten Başkan Seyfi Dingil, “Vatandaşların güzel bir bayram geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdık. Vatandaşlarımız açıkta satılan ürünleri alırken aşırı sıcağa maruz kalmış ve beyazlaşmış üründen kaçınmalı. Satış yapılan yerin fizikî görünümüne ve temizliğine dikkat edilmeli. Şüpheli olan katkı maddeler içeren ürünler alınmamalı. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığında şikâyetlerini zabıta müdürlüğüne bildirmelerini rica ediyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
33
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç