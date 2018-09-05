İskenderun zabıtasından çocuklara 192. yıl balonu

Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli yerlerinde çocuklara balon dağıttı.

İlçenin çeşitli yerlerine bilgilendirme standı açan zabıta ekipleri standı ziyaret eden ailelerin çocuklarına sürpriz yaparak küçük çocuklara balon hediye etti. Balonlarını alan çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi. Zabıta ekiplerinin balon dağıtımı yaptıkları çocukların aileleri de tüm zabıtalara görevlerinden başarılar dileyerek zabıta haftalarını kutladılar.

Zabıta ekipleri ise, "Çocukların balonları aldıktan sonra yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor ve çalışma şevkimizi arttırıyor" açıklamasında bulundular.

Açılan stantta vatandaşlara, zabıtanın görev alanına giren konular hakkında detaylı olarak bilgilendirme yapılırken, vatandaşların da istek ve talepleri alındı.