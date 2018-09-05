Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 13:33

İskenderun zabıtasından çocuklara 192. yıl balonu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Zabıta Teşkilatının 192.

İskenderun zabıtasından çocuklara 192. yıl balonu

05 Eylül 2018 13:33

Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli yerlerinde çocuklara balon dağıttı.


İlçenin çeşitli yerlerine bilgilendirme standı açan zabıta ekipleri standı ziyaret eden ailelerin çocuklarına sürpriz yaparak küçük çocuklara balon hediye etti. Balonlarını alan çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi. Zabıta ekiplerinin balon dağıtımı yaptıkları çocukların aileleri de tüm zabıtalara görevlerinden başarılar dileyerek zabıta haftalarını kutladılar.


Zabıta ekipleri ise, "Çocukların balonları aldıktan sonra yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor ve çalışma şevkimizi arttırıyor" açıklamasında bulundular.


Açılan stantta vatandaşlara, zabıtanın görev alanına giren konular hakkında detaylı olarak bilgilendirme yapılırken, vatandaşların da istek ve talepleri alındı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç