Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 16:43

İskenderun zabıtasından duygu sömürüsüne taviz yok

Hatay’ın ilçesi İskenderun Belediyesi Zabıta Ekipleri, cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara göz açtırmıyor.

İskenderun zabıtasından duygu sömürüsüne taviz yok

27 Şubat 2018 16:43


Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri mesken tutan dilencilerin vatandaşlara rahatsızlık verdiğini belirten İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, tespit ettikleri bir kişi hakkında işlem başlattıkların belirtti. Aksoy, şahsa ‘Kabahatler Kanunu’na göre 124 TL idari para cezası uygulandığını, şahısın üzerinden çıkan 318 TL parayı da kamuya aktarılmak üzere müsadere ettiklerini söyledi.


Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek dilenen dilencilere yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, “Halkımızın vicdani duygularını sömürmeye çalışarak kazanç sağlamaya çalışanlara göz açtırmamaya kararlıyız. Vatandaşlardan gelen ihbarları her yönüyle de değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda dilencilere kesinlikle bir şey vermesinler” dedi.


Vatandaşları, dilencilik yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı, daha duyarlı olma çağrısında bulunan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, vatandaşların bu konuda şikâyet ve ihbarlarını iletmelerini, yapılacak olan ihbarların zabıta müdürlüğü ekiplerince ivedi şekilde yerinde değerlendirilerek, gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    16°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç