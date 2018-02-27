İskenderun zabıtasından duygu sömürüsüne taviz yok

Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgeleri mesken tutan dilencilerin vatandaşlara rahatsızlık verdiğini belirten İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, tespit ettikleri bir kişi hakkında işlem başlattıkların belirtti. Aksoy, şahsa ‘Kabahatler Kanunu’na göre 124 TL idari para cezası uygulandığını, şahısın üzerinden çıkan 318 TL parayı da kamuya aktarılmak üzere müsadere ettiklerini söyledi.

Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, vatandaşların dini ve manevi duygularını istismar ederek dilenen dilencilere yönelik denetimleri sıklaştırdıklarını belirterek, “Halkımızın vicdani duygularını sömürmeye çalışarak kazanç sağlamaya çalışanlara göz açtırmamaya kararlıyız. Vatandaşlardan gelen ihbarları her yönüyle de değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız bu gibi durumlarda dilencilere kesinlikle bir şey vermesinler” dedi.

Vatandaşları, dilencilik yaparak haksız kazanç elde etmek isteyenlere karşı, daha duyarlı olma çağrısında bulunan İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, vatandaşların bu konuda şikâyet ve ihbarlarını iletmelerini, yapılacak olan ihbarların zabıta müdürlüğü ekiplerince ivedi şekilde yerinde değerlendirilerek, gerekli işlemlerin yapıldığını söyledi.