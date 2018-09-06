İskenderun’a ‘Kent Park’

İskenderun’un tarihi günlerinden birini yaşadığını belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, 3 yıldır süren mücadeleleri sonucunda İskenderun halkına kazandırılan karayolları arazisine park yapımı için startın verildiğini söyledi.

Karayolları arazisine park yapımı için yüklenici firmaya yer tahsisinin gerçekleştirildiği toplantıda konuşan Başkan Seyfi Dingil, 53 bin metre karelik alana halkın kullanacağı yürüyüş yolu, bisiklet yolu, amfi tiyatro, yazlık sinema, modern ve ahşaptan kermes alanı, büyük gölet, 750 araçlık otopark, basketbol ve voleybol sahası yapılacağını belirtti.

"İskenderun’u güzel günler bekliyor"

İskenderun’u güzel günlerin beklediğini belirten Başkan Seyfi Dingil, “Heyecanlıyız ve mutluyuz. Büyük mücadeleler sonucu karayollarını halkımıza kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yüklenici firmamıza yer teslimini gerçekleştirdik. Allah’ın izniyle kısa bir süre sonra çalışmalara başlanıp temel atma töreni gerçekleştireceğiz. Her güzelliğe layık olan halkımıza hayırlı uğurlu olsun. İskenderun için elimizden gelen her türlü fedakârlığı ve mücadeleyi gösterdik. Halkımızı çok güzel günler bekliyor. İşte mükemmel bir projeyi daha vatandaşlarımızla buluşturmanın mutluluğunu taşıyoruz. El ele gönül gönül’e vererek, çok güzel hizmetleri kentimize buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

"Temel atma töreni düzenlenecek"

İhaleyi alan Özak Yapı Mühendislik firmasına yer teslimini gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Başkan Seyfi Dingil, “Bu araziyi İskenderun halkına hediye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İleride belirlenecek bir tarihte ise kapsamlı bir temel atma töreni düzenleyeceğiz. Tüm İskenderun halkına hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Başkan Seyfi Dingil, yakın zamanda ziraat bahçesi ve kent ormanı ile ilgili projeleri de tamamlayarak halkın hizmetine açacaklarını da sözlerine ekledi.