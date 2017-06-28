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28 Haziran 2017 16:40

İskenderun’a Selçuklu mimarisi saat kulesi

Hatay’ın ilçesi İskenderun Cumhuriyet Meydanına sekiz metre yüksekliğinde saat kulesi yapılıyor.

İskenderun’a Selçuklu mimarisi saat kulesi

28 Haziran 2017 16:40


İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, özel mermer dökümden yapılacak olan saat kulesinin, Selçuklu mimarisinden örnek motif ve biçimlere uygun olarak projelendirildiğini, kulenin dört yüzü olacağını ve her yüzünün aynı şekilde planlandığını belirterek en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.


İskenderun Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmakta olan düzenleme ve saat kulesi yapım çalışmalarını yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Seyfi Dingil, “Şehir merkezini daha da güzelleştiriyoruz. İlk önce kent merkezinde bulunan elektrik telleri yerin altına alındı. Daha sonra yollar tamamen sıcak asfalt ile kaplandı. Kaldırım yenileme çalışmaları bitmek üzere. Çarşı düzenlemelerinin ardından şimdide kentin en işlek bölgesi olan Cumhuriyet Meydanı’na saat kulesi yapıyoruz. Şehir merkezini daha modern ve daha güzel hale getirmek için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.




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