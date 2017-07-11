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11 Temmuz 2017 12:16

İskenderun’da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla İskenderun Asri Mezarlığında bulunan şehitlikte Kuran-ı Kerim okundu dualar edilerek, şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı.

İskenderun’da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri

11 Temmuz 2017 12:16


İskenderun Asri Şehitliği’nde anma etkinliğinde İskenderun Müftüsü Mehmet Taştan 15 Temmuz şehitleri için dualar etti. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılırken, şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, devletin her zaman yanlarında olduklarını, her ne sıkıntıları olursa olsun kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiler.


15 Temmuz şehitleri anma törenine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, askeri erkanın yanı sıra, STK’ların temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.




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