İskenderun’da 15 Temmuz şehitlerini anma etkinlikleri

İskenderun Asri Şehitliği’nde anma etkinliğinde İskenderun Müftüsü Mehmet Taştan 15 Temmuz şehitleri için dualar etti. Okunan Kuran-ı Kerim ve duaların ardından şehitlerin kabirlerine karanfiller bırakılırken, şehit aileleriyle de yakından ilgilenen protokol üyeleri, devletin her zaman yanlarında olduklarını, her ne sıkıntıları olursa olsun kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ettiler.

15 Temmuz şehitleri anma törenine İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, TBMM İdare Amiri AK Parti Hatay Milletvekili Orhan Karasayar, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, askeri erkanın yanı sıra, STK’ların temsilcileri ve şehit aileleri katıldı.