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19 Mayıs 2018 13:07

İskenderun’da 19 Mayıs etkinliklerinde 600 öğrenciden Türk bayrağı koreografisi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 600 öğrencinin gerçekleştirdiği Türk Bayrağı ve Ata yazılı koreografi kutlamalara renk kattı.

İskenderun’da 19 Mayıs etkinliklerinde 600 öğrenciden Türk bayrağı koreografisi

19 Mayıs 2018 13:07


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında anıt alanında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, "19 Mayıs 1919 tarihi, Atatürk’ün Samsun’a attığı ilk adım, milletimizin bağımsızlığını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun ilk adımıdır. 19 Mayıs 1919 tarihi bütün umutların tükenmeye başladığı bir dönemde Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milleti için bağımlı yaşamaktansa ölmek daha iyidir’ diyerek Samsun’a çıkması, bağımsızlık ve özgürlük mücadelemizin de başlangıcıdır" dedi.


Konuşmanın ardından, sportif aktivitelerde başarılı okul takımları öğrencilerine protokol tarafından kupa ve madalyaları takdim edildi. Törende, İskenderun Denizciler Yakup Bozatlı Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından Türk Bayrağı ve Ata koreografileri gerçekleştirildi. 600 öğrenci tarafından gerçekleştirilen Türk Bayrağı ve Ata koreografilerinde öğrenciler Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini okudu. Gerçekleştirilen koreografiler izleyenler tarafından büyük alkış aldı.


Gerçekleştirilen koreografilerin ardından karate, güreş, okçuluk gibi sportif gösteriler yapıldı. Törende özellikle okçuluk atışları yoğun ilgi görürken, okçuluk eğitimini veren Gündel, protokol üyelerine de atış yaptırdı. Kaymakam Soytürk ilk attığı oku hedeften vurarak büyük alkış aldı.


Törene, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tuğrul, İskenderun Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruşlarının yanı sıra öğrenciler ve veliler katıldı.




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