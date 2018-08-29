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29 Ağustos 2018 16:27

İskenderun’da 24 yaşındaki genç yaşadığı evde ölü bulundu

Hatay’ın İskenderun ilçesinde apart dairede yalnız yaşayan bir genç odada tüfekle boğazından vurularak ölmüş halde bulundu.

İskenderun’da 24 yaşındaki genç yaşadığı evde ölü bulundu

29 Ağustos 2018 16:27


Edinilen bilgiye göre, İskenderun Meydan Mahallesi 510. Sokak’ta bir apart dairede tek başına yaşayan Emre Asım Özyurt (24) adlı gençten haber alamayan anne Bilge Özyurt, oğlunun ikamet ettiği adrese giderek baba Ali Özyurt’tan kapıyı açmak için çilingir çağırmasını istedi. Çilingir yardımıyla içeri giren anne oğlu Asım Emre Özyurt’un yerde kanlar içinde cesediyle karşılaştı. Anne Özyurt, durumu sağlık ve polis ekiplerine haber vererek yardım istedi.


Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Emre Asım Özyurt’un boğazından tüfekle vurularak öldüğü belirlendi. Adli Tıp Morguna kaldırılan ceset hakkında çok yönlü soruşturma başlatıldı.




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