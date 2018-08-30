İskenderun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

İskenderun Kaymakam Vekili ve Hatay Vali yardımcısı Erol Özkan, 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil askeri araçla vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerde 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine değinildi. Tören öğrenciler ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.

Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen geçit törenine vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla ilgi gösterirken, alkışlarıyla da Zafer Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadılar.

Törene protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı.