Diğer
Kategoriler
30 Ağustos 2018 13:41

İskenderun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

İskenderun’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 13:41


İskenderun Kaymakam Vekili ve Hatay Vali yardımcısı Erol Özkan, 39. Mekanize Piyade Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil askeri araçla vatandaşları selamladı, bayramlarını kutladı.


Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve şiirlerde 30 Ağustos Zafer Bayramının önemine değinildi. Tören öğrenciler ve askeri birliklerin geçit töreniyle sona erdi.


Atatürk Bulvarı üzerinde düzenlenen geçit törenine vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla ilgi gösterirken, alkışlarıyla da Zafer Bayramı’nın coşkusunu doyasıya yaşadılar.


Törene protokol üyelerinin yanı sıra askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HATAY HABERLERİ
HATAY HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç