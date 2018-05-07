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07 Mayıs 2018 15:24

İskenderun’da 4 mahalleye spor kompleksi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde 4 mahalleye spor kompleksi yapılacak.

İskenderun’da 4 mahalleye spor kompleksi

07 Mayıs 2018 15:24


Belediye Başkanı Seyfi Dingil, yapılacak olan spor komplekslerinin Denizciler, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırımtepe ve Meydan mahallelerine yapılacağını söyledi.


Meydan Mahallesi’ne yapılacak olan spor kompleksinin konumlandırılacağı alanda incelemelerde bulunan Başkan Seyfi Dingil, spora ve sporcuya önem verdiklerini, kentin dört bir yanına modern spor alanları inşa edileceğini belirtti.


Göreve geldikleri ilk günden bugüne kadar, sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerinin altını çizen Başkan Seyfi Dingil, “Her mahalleye eşit hizmet götürdük ve götürmeye de devam ediyoruz. Şimdi de 4 farklı noktaya Denizciler, Fatih Sultan Mehmet, Yıldırımtepe ve Meydan mahallelerine spor kompleksi yapıyoruz. Spor komplekslerinin içerisinde futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası ve halı saha olacak” dedi.


Yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Başkan Seyfi Dingil, “4 yeni spor tesisin yapım çalışmalarının bitmesinin ardından hemen hizmete açacağız. Yapılacak bu spor tesisleriyle gençlerimiz daha sağlıklı daha güzel alanlarda spor yapma imkanı bulacak. Şuanda zemin düzenleme ve betonlama çalışmaları yapılıyor. Halkımız hizmetin en güzeline layık” şeklinde konuştu.




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