İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İskenderun'da asayiş operasyonları: 14 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 28 Eylül–5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 8 ayrı operasyonda 992 gram esrar maddesi, 17 gram eroin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bin 20 lira para ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.