İskenderun'da asayiş operasyonları: 14 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 28 Eylül–5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirdikleri 8 ayrı operasyonda 992 gram esrar maddesi, 17 gram eroin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen bin 20 lira para ele geçirdi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 14 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.