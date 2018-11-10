İskenderun'da Ata'ya saygı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yıldönümü nedeniyle yapılan törende saat 09.05'te kentte adeta hayat durdu.

10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Atatürk Anıt Alanı'nda tören düzenlendi. Törene Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İskenderun Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, Sahil Güvenlik Grup Komutanı SG Yarbay Çağın Taşkın, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikol, İskenderun ilçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ferit Gül, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Mithat Tolunay, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, askeri erkânın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşların da yoğun katılım gösterdiği törende saat 09.05'te çalan sirenler ile İskenderun'da adeta hayat durdu. Kent merkezindeki vatandaşlar da işlerini bırakarak saygı duruşunda bulundu.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anma etkinlikleri Belediye Kültür Merkezi'nde devam etti.