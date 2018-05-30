İskenderun’da basına seçim tedbirleri anlatıldı

Seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Soytürk, tedbirler konusunda tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Seçimlerin huzur ortamında geçmesini sağlamak için her türlü önemlileri aldıklarını belirten Soytürk, “24 Haziranda hem Cumhurbaşkanlığı ve hem de 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerini beraber yaşayacağız. Bu seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi adına biz kamu görevlileri olarak her türlü çalışmalarımızı yaptık, yapıyoruz. Burada öncelikle anayasamız ve seçim kanunları açık. Yüksek seçim kurulu kararları doğrultusunda seçimin huzur içinde gerçekleştirilmesi adına hepimizin görevleri var. Bu görevleri tüm kamu, kurum ve kuruluşlarımız aksatmadan, huzur içerisinde bir seçim dönemini hep beraber yaşayacağız” dedi.

Seçim dolayısıyla basın mensuplarının da işlerini kolaylaştırmak adına sürekli istişare halinde olduklarını da vurgulayan Soytürk, “İnşallah her hangi bir aksamaya neden olmadan seçimleri sağlıklı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Parti temsilcileri ile de toplantılar gerçekleştirdik. Seçim tedbirleri ve seçim bildirgeleri konusunda onları da bilgilendirdik. İskenderun’da şuana kadar gördük ki, çok güzel bir seçim ortamı yaşıyoruz. Herkes işini yapıyor. Partilerimizi sesli propagandalarında özellikle araçlardaki hoparlörlerin ses seviyelerini düşük olması noktasında uyarılarda bulunduk. Çünkü eğitim-öğretim devam ediyor” diye konuştu.

Kaymakam Soytürk’ün konuşmasının ardından seçim güvenliği sunumunu Güvenlik Büro Amiri Komiser Yardımcısı Kubilay Törer gerçekleştirdi.