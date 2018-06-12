İskenderun’da bayram öncesi zabıta denetimi

Zabıta ekipleri, işletmelerin temizliğini, çalışma ruhsatlarını, ürünlerin tazeliği ve son kullanma tarihlerini inceledi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla şehir genelinde şeker ve çikolata satan esnafı denetleyen ekipler, işletmelere de çeşitli uyarılarda bulundu.

İskenderun Belediyesi Zabıta Müdürü Bekir Aksoy, halkın sağlığına zarar veren ve tehdit eden unsurların ortadan kaldırılması yönünde yaptırımlar uyguladıklarını ifade ederek, vatandaşların herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılması durumunda 444 1939 numaralı telefonların aranması uyarısında bulundu.

Yapılan denetimler hakkında bilgiler veren İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil’de, “Halkımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Bu konuda Zabıta Müdürlüğümüze düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmeleri için denetimlerini sıklaştırdık. Açıkta satılan ürünleri alırken aşırı sıcağa maruz kalmış ve beyazlaşmış üründen mutlaka kaçınsınlar. Satış yapılan yerin fizikî görünümüne ve temizliğine dikkat etsinler. Kurallara aykırı bir durum söz konusu olduğunda Zabıta Müdürlüğümüze şikayette bulunabilirler. Ben şimdiden tüm halkımızın sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir geçirmelerini dileyerek şimdiden bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.