İskenderun’da camilerde Ramazan temizliği

İskenderun Belediyesi tarafından periyodik olarak sürdürülen cami temizlik çalışmaları, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla hız kazandı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki cami, mescit ve türbelere temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

İlçe genelindeki ibadethanelerin periyodik olarak temizlendiğini belirten Belediye Başkanı Seyfi Dingil, Ramazan ayının yaklaşması dolayısıyla camilerde daha geniş ve kapsamlı bir temizlik çalışmaları başlattıklarını söyledi.

Ekiplerin kent genelinde periyodik olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Seyfi Dingil, “Vatandaşlarımızın manevi duygularını yoğun olarak yaşadığı Ramazan ayında camilerimizin temizlik çalışmalarına hız verdik. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz, halkın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda ibadetlerini sürdürmesi için camilerin halılarını süpürülerek dezenfekte ediyor. Ayrıca, duvar, kapı, pencere ve camlar da titizlikle temizleniyor. Bu vesileyle tüm İslam âleminin Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.